FC Midtjylland tager Sisto med til vigtig kamp i Champions League-kval

Efter en turbulent sæsonstart er Pione Sisto igen kampklar for FC Midtjylland.

På klubbens hjemmeside fremgår det, at offensivspilleren er udtaget til midtjydernes kamp mod AEK Larnaca i Champions League-kvalifikationen tirsdag aften.

Det er første gang, at Sisto er med i en kamptrup i denne sæson. Han ragede uklar med klubben hen over sommeren, men lørdag meddelte FC Midtjylland, at man havde lagt uenighederne bag sig.