HB Køge sender målmand til Arsenal i rekordhandel

- Det er fantastisk for os, at vi er nået til et punkt, hvor vi kan sælge til så stor en klub som Arsenal. Det vidner om, at vi har gjort tingene rigtigt, siger Køge-direktør Per Rud på klubbens hjemmeside.

- Vi har scoutet rigtigt, og vores trænerstab med målmandstræner Claes De Flon i spidsen har udviklet de rigtige ting i Kaylans spil, så hun har kunnet præstere på internationalt topniveau – og det belønner sig nu for både hende og os selv. Vi er vildt stolte over forløbet og salget.

Kaylan Marckese kom til Køge fra islandske Selfoss i starten af 2021 og har således været med til at vinde Køges to DM-titler i de forgangne to sæsoner.