Marko Divkovic forsøgte at udligne hurtigt efter Silkeborgs mål, men han fik ikke et ordentligt træf på kuglen. Det indledte en Brøndby-offensiv, som endte ved Peter Bjur, som fik headet ufarligt til bolden.

Brøndby havde svært ved at skabe mulighederne på banens sidste tredjedel, og det er trods alt der, det for alvor gælder. Det lykkedes heller ikke at score, selvom målmand Nicolai Larsen var på skovtur. Til gengæld fik Brøndby stækket Silkeborgs offensiv og fik kontrol over kampen mod slutningen af første halvleg. Det var ulig Silkeborg, så det skulle klubben rette op efter pausen.

Nicklas Helenius var lige ved at score efter pausen, da han steg højst til vejrs, men så viste Mads Hermansen, hvorfor han er inde i billede til VM-truppen. Brøndby fik en chance for at udligne, men Silkeborg fik afværget på stregen - der lå en underliggende fornemmelse af, at de bare var sådan en dag, hvor de ville være lige ved og næsten for udeholdet.