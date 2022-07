AaB – AC Horsens 0-0





AaB dominerede fra kampens start, men det er jo egentlig et kampbillede, som passer glimrende til det defensivt og kontrabaserede AC Horsens. Første store chance kom da også til udeholdet med et langskud, hvor målmand Josip Posavec gav en farlig retur. Allan Sousa fik alletiders chance for at heade i tomt mål, men ramte helt forbi. AaB pressede massivt i anden halvleg og tvang Horsens til at redde bolden på stregen flere gange, men det var det tætteste, at kampen kom på at finde en vinder.