I pausen ønskede Horsens-bænken »mere tempo i bolden« og at fastholde bolden mere for at slide Lyngby op. Men foruden et par store Horsens-chancer efter få minutter var det Lyngby, der tog momentum fra starten af anden halvleg.

Bolden ville bare ikke ind for det rødklædte udehold trods stor dominans og flere nærgående forsøg.

En tredobbelt Horsens-indskiftning midtvejs betød dog, at holdet fik taget presset af og i flere omgange lykkedes med at sløve kampens tempo.

Kampens sidste 20 minutter var i høj grad præget af hårde dueller, der kastede en hel del gule kort af sig fra kampens dommer Michael Tykgaard, og det gav også en del lange spillestop, som bestemt var til hjemmeholdets fordel. Lyngby havde svært ved at genetablere presset på et Horsens-mandskab, der lugtede tre point og en delt førsteplads.