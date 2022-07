Haaland scorede vindermål i første kamp for Manchester City

Heller ikke anden halvleg bød på mål, og kampen sluttede 1-0 til Manchester City.

Haalands mål må have været kærkomment for Manchester Citys manager, Pep Guardiola. Forventningerne til Erling Haaland er tårnhøje, efter at han leverede 86 mål i 89 kampe for sin tidligere klub Borussia Dortmund.

Ifølge NTB måtte Manchester City betale 454 millioner kroner for at få fingrene i den 22-årige nordmand, som har skrevet under på en aftale, der strækker sig frem til 2027.

Venskabskampen mod Bayern var den sidste i kalenderen for Manchester City, før 2022/23-sæsonen begynder.

Den 30. juli venter Liverpool i Community Shield, før den nye Premier League-sæson skydes i gang på udebane mod West Ham den 7. august.