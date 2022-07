Arsenal har købt ukrainsk profil i Manchester City

Han har desuden opnået 52 landskampe for Ukraine og kender Arsenal-manager Mikel Arteta fra deres fælles fortid i Manchester City, hvor Arteta var assistent for Pep Guardiola.

Spanieren glæder sig over Zinchenkos alsidighed og personlige kvaliteter.

- Alex er en person med store menneskelige kvaliteter og karakter. Jeg glæder mig over, at alle har gjort en stor indsats for at få ham til klubben, siger Arteta.