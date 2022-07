Sent mål gav polakker uafgjort mod Brøndby

Det er helt åbent i dobbeltopgøret mellem Brøndby og Pogon Szczecin, efter at de to hold torsdag for første gang stod over for hinanden.

På polakkernes hjemmebane endte det 1-1 i den første kamp i anden runde af kvalifikationen til gruppespillet i Conference League.

Blas Riveros bragte Brøndby foran i første halvleg, og i kampens slutning fik Pogon Szczecin udlignet til slutresultatet. Returopgøret spilles i Brøndby næste torsdag.