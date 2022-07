Bayern München køber hollandsk forsvarsstjerne i Juventus

- Bayern er den mest succesrige klub i Tyskland og en af de mest succesrige klubber i Europa og i verden, lyder det.

- Jeg er meget glad for, at jeg nu bliver en del af Bayerns historie.

Matthijs de Ligt nåede 117 kampe og otte mål for Juventus. Han har spillet 38 kampe for det hollandske landshold og scoret to mål.

Juventus købte for tre år siden Matthijs de Ligt hos hollandske Ajax, som det år var meget tæt på at spille sig i Champions League-finalen, men som tabte samlet til Tottenham i semifinalerne efter to tætte opgør.

Dengang kostede Matthijs de Ligt lidt mere, end Juventus får for ham nu.

Hollænderen var med til at vinde et italiensk mesterskab og den italienske pokalturnering én gang i sine tre år i Juventus, som er i fuld gang med at afsøge markedet for midterforsvarere i øjeblikket.