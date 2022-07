Brøndby - FC Nordsjælland 1-3

Ernest Nuamah fik nærmest hele stadion til at tie stille, da han sendte gæsterne i front efter bare fire minutter. 16-årige Oscar Schwartau så ud til at udligne, men han var offside. Til gengæld scorede Josip Radosevic på straffe. Som afslutning på adskillige kombinationer scorede Andreas Schjelderup for FCN. Benjamin Nygren satte trumf på ved at score efter et klumpspil på hjørnespark.