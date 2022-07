Han har været vant til at kæmpe om guld. Det var kun mesterskabet, som man overhovedet fokuserede på. Og nå ja, så skulle der også europæiske gruppespil på programmet – og gerne den fineste af slagsen.

Men nu skal Daniel Høeghs fokus ændre sig. En titel og deltagelse i Champions League må siges at være en utopi. I stedet skal sigtekornet rettes mod en streg midt i tabellen godt halvvejs inde i sæsonen, når ligaen deles op i et slutspil i topseks og at undgå nedrykning.