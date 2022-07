Dortmunds Haaland-afløser har tumor i testiklerne

Sportsdirektør Sebastian Kehl siger, at klubben vil gøre alt for at hjælpe Haller gennem forløbet.

- Nyheden kom som et chok for Sébastien Haller og for os alle. Hele BVB-familien ønsker Sébastien god bedring hurtigst muligt, og at vi snart kan kramme ham igen.

- Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at han får den bedst mulige behandling, siger sportsdirektøren.

Klubben vil melde ud, når der er nyt i sagen.

28-årige Haller blev købt i Ajax for under to uger siden for over 230 millioner kroner. Haller er udset til at erstatte den norske stjerne Erling Haaland, der er skiftet videre til Manchester City.