Brøndby har solgt hurtig back til fransk fodbold

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, er imponeret af, hvordan Bruus har udviklet sig til at kunne spille i en af Europas største ligaer, efter at han tidligere i karrieren havde problemer med at komme på holdet i FC Roskilde, hvor han spillede på leje i 2018/19-sæsonen. Dengang var Bruus angriber.

- Bruus er på mange måder et forbillede for vores unge akademispillere. Efter at have spillet angriber i sin ungdom her i klubben blev Bruus efter et lejeophold omskolet og greb muligheden uden at kny.

- Bruus er et godt eksempel på, hvor meget en stærk personlig drivkraft betyder for at blive professionel fodboldspiller, for det er kun de færreste fodboldspillere, som har et lineært karriereforløb, men Bruus har hele vejen igennem knoklet og troet på egne evner.