Brøndby-træner savner topspillere: Vi er ikke gode nok

- Jeg holder fast i, at vi skal kigge på at få nogle ekstra performancespillere ind, siger Niels Frederiksen efter Brøndbys premieresejr på 1-0 over AGF søndag aften.

Her gav cheftræneren debut til purunge Oscar Schwartau, som dermed blev Brøndbys yngste debutant i klubbens historie med sine 16 år og 61 dage.

Niels Frederiksen afviser, at det var for at sende et signal om, at truppen ikke er god nok.

- Jeg sender ikke signaler på den måde. Oscar spillede, fordi han er en dygtig spiller, som har gjort sig fortjent til det og vist sig rigtig godt frem.

Det er dog i offensiven, at Brøndby kigger på forstærkninger udefra.

- Vi kigger selvfølgelig lidt i forhold til vores offensive positioner, og det vil vi fortsat gøre, men vi skal heller ikke tage noget ind bare for at tage noget ind. Vi er nødt til at sikre, at der er kvalitet, og de er bedre end dem, vi har, og at pengene passer og alle de ting.