FCK indledte titelforsvar med nederlag til oprykker

Jagten på endnu et sæt guldmedaljer startede langt fra optimalt for FC København, da de forsvarende mestre åbnede 2022/23-sæsonen med at tage imod oprykkerne fra AC Horsens.

Gæsterne tog en overraskende sejr på 1-0 og fik modsat FCK en drømmestart på sæsonen.

Begge hold fik et mål underkendt i første halvleg, og først i anden halvleg blev der åbnet for scoringskontoen, da oprykkerne fra Horsens sendte et flot mål ind i Kamil Grabaras mål.