Manchester United har hentet argentinsk midtstopper i Ajax

United oplyser ikke, hvad Martinez koster. Ifølge den normalt velinformerede italienske journalist Fabrizio Romano betaler United 55 millioner pund - cirka 480 millioner kroner - for argentineren.

Martinez bliver i United genforenet med Erik ten Hag. Uniteds nye cheftræner er kommet til klubben fra netop Ajax.

24-årige Martinez nåede at spille for Ajax i tre år. Argentineren har i den periode spillet 118 kampe for hovedstadsklubben og undervejs været med til at vinde det hollandske mesterskab to gange. Derudover er det også blevet til en pokaltitel.