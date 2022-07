Viborg nedlagde AaB i dramatisk premiere

Det endte dog med en midtjysk sejr, efter at kantspilleren Tobias Bech scorede til 2-1 i 85. minut.

I overtiden fik midtbanespilleren Iver Fossum alletiders chance for at sikre et ellers ufortjent point, da AaB blev tildelt et straffespark, hvor forsvarsspiller Mads Lauritsen fik tildelt et rødt kort.

Men det brændte Fossum takket være en redning af Lucas Lund, og derfor sikrede Viborg sig tre point i sæsonåbneren.

AaB startede bedst, men Viborg overtog hurtigt momentum og kom frem til de de fleste og største chancer.