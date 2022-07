- Det er da sur røv at stå her og ryge ud, udbrød hun.

Pernille Harder, landsholdets store stjerne, spillede også en brandkamp. Hun var afgørende for, at Danmark i første halvleg kom til flere store chancer. Faktisk var hun et par niveauer over sin medspillere.

Også hun stod med blandede følelser.

- Det er megatræls og skuffende, at vi er ude. Men vi vidste, det ville blive svært. Jeg er stolt af den indsats, vi leverede. Det var faktisk marginalerne, der gjorde, at vi ikke vandt, siger Pernille Harder.

Landstræner Lars Søndergaard virkede afklaret efter nederlaget. Danmark efterlod alt på banen, og han kunne ikke bede om mere.

- Vi spillede en fantastisk kamp. Defensivt tillod vi ikke andet end skud udefra, og på indlæg blev de ikke rigtig farlige. I første halvleg havde vi mulighederne til at score til 1-0.