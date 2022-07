Træner nægtet indrejse i USA på Barcelonas træningstur

FC Barcelona rejste lørdag på træningslejr i USA uden klubbens cheftræner, Xavi Hernandez.

Det beretter avisen El Mundo Deportivo.

Træneren blev nægtet adgang til flyet i lufthavnen i Barcelona, efter at han for nogle år siden tre gange har besøgt Iran, som USA har et anspændt politisk forhold til.

På grund af sine ture til Iran skal Xavi ansøge om en særlig tilladelse til at komme ind i USA.