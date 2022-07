Helt i front er der igen blevet plads til Rikke Marie Madsen, der også startede inde i premieren.

Foruden Sanne Troelsgaard er Nadia Nadim, Sara Thrige og Signe Bruun sendt på bænken i forhold til kampen mod Finland.

Danmark er tvunget til at vinde for at gå videre til kvartfinalen. Lykkes det, skal danskerne møde England.

Den danske startopstilling ser således ud:

Keeper: Lene Christensen.

Forsvar: Stine Ballisager, Simone Boye, Rikke Sevecke.

Midtbane: Janni Thomsen, Karen Holmgaard, Kathrine Kühl, Sofie Junge, Katrine Veje.

Angreb: Pernille Harder, Rikke Marie Madsen.