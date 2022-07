Engelsk landstræner misser EM-kamp med corona

Wiegmans assistent, Arjan Veurink, vil lede holdet fra sidelinjen i mødet med Nordirland fredag, hvor der for England ikke er ret meget på spil.

Englænderne er således allerede sikre på at gå videre til kvartfinalerne efter to sejre i de første to gruppekampe.

Først blev Østrig en smule overraskende slået med blot 1-0, hvorefter Norge meget overraskende blev banket med hele 8-0.

EM spilles i England, og hjemmeholdet er favorit til at vinde det hele.

Sarina Wiegman har allerede tidligere løftet EM-pokalen. Wiegman er hollænder og var som landstræner for sit hjemlands fodboldkvinder i 2017 med til at vinde EM ved at slå Danmark i finalen.