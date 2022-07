KR Reykjavik bragte sig foran ved Sigurdur Bjartur Hallsson kort før pausen, men behøvede yderligere to mål for at fremtvinge forlænget spilletid.

I jagten på dem satte det islandske hold Kjartan Finnbogason på banen midt i anden halvleg, men den tidligere Horsens-angriber, der i 2018 var med til at fravriste Brøndby mesterskabet med to mål i næstsidste spillerunde, kunne ikke gøre forskellen.

Pogon holdt den samlede føring på 4-2 og blev dermed klar til mødet med Brøndby.

Brøndby spiller i anden kvalifikationsrunde ude 21. juli og har returkamp hjemme i Brøndby 28. juli.