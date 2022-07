Dansk EM-forsvarer bytter Arsenal ud med Hammarby

- Jeg ser frem til at blive en del af holdet efter EM. Hammarby er en stor klub med store ambitioner og fantastiske fans, som jeg ser frem til at møde, siger Simone Boye til klubbens hjemmeside.

Danskeren skifter til Hammarby efter blot et enkelt år i klubben, efter at hun i sommeren 2021 blev hentet til London efter et ophold på to sæsoner i Bayern München.

Simone Boye har tidligere repræsenteret Rosengård i svensk fodbold. I både 2017 og 2018 var hun med til at gøre Malmø-klubben til svensk pokalmester.