Verdens bedste kvindelige fodboldspiller er langtidsskadet

Det Spanske Fodboldforbund oplyste forrige mandag, at den 28-årige Putellas havde fået et vrid i knæet under træning, og at hun skulle undersøges nærmere.

Dagen efter var diagnosen klar. Hun havde ødelagt et korsbånd, og det betød et farvel til EM-slutrunden i England.

Verdens bedste fodboldspiller i 2021 var stjernen på det spanske hold, som i gruppespillet skal møde Danmark. Tyskland og Finland er de to øvrige hold i gruppen.

Offensivspilleren debuterede på det spanske landshold tilbage i 2013 - faktisk i en testkamp mod Danmark i Vejle.