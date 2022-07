Betingelserne for at skaffe alle tre point kunne ikke blive bedre for gæsterne blot tre minutter inde i kampen. OB’s Ayo Simon Okosun lagde en sløset bold tilbage i banen, og den opsnappede FC Nordsjællands Ernest Nuamah, som tog et par træk ind i feltet og skød bolden i mål.

Det skabte usikkerhed blandt OB-spillerne, som afgav initiativet til FCN, der med små og vævre spillere kombinerede flittigt på modstanderens banehalvdel. Men efter at have sundet sig, meldte OB sig tilbage i kampen, f.eks. da Ayo Simon Okosun var lige ved at gøre op for sin fejl ved at heade bolden på stolpen. OB-direktør Björn Wesström kunne fra en løftet tribune også se Mads Frøkjær forgæves forsøge at helflugte bolden i mål med hælen.