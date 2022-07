Forstuvet knæ har sendt Brøndby-anfører ud i op til 12 uger

Det er et slag på knæet under træning, der nu gør, at han må holde pause. I første omgang mærkede han ubehag og blev efterfølgende skannet.

Det forklarer fodbolddirektør i Brøndby Carsten V. Jensen.

- Efter et slag på knæet til træningen i sidste uge mærkede Maxsø efterfølgende noget ubehag, som gjorde, at vi i første omgang tog ham ud af træning og også holdt ham ude af kampen mod Hansa Rostock, så vi kunne få ham undersøgt yderligere efter vores retur til Brøndby, siger han på Brøndbys hjemmeside.