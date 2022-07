En håndfuld teenagedrenge slentrer sløvt hen mod de lokale fodboldbaner i Kingston med en bold under armen.

Alt ånder sommerferiestemning, og der er ikke mange spor af den stort anlagte EM-slutrunde i den sydvestlige London-bydel.

Direkte adspurgt er de lokale fodboldspirer da også ganske uvidende om, at der et par meter fra dem løber 23 svedende danskere rundt og forbereder sig til det, der for mange af spillernes vedkommende bliver den hidtil vigtigste kamp i karrieren.