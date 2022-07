Overlegne Tyskland gav det danske kvindelandshold en fodboldlektion

Men med tre forsøg på det danske træværk inden for 13 minutter var det mere held end forstand, at Danmark ikke var bagud.

Og efter 20 minutter gik den ikke længere. En stor fejl af den danske forsvarsspiller Stine Ballisager lige udenfor det danske felt serverede bolden direkte til tyske Lina Margull, der sendte bolden i nettet uden chance for Lene Christensen til en tysk 1-0-føring.

Som minutterne gik, så det ikke meget bedre ud for de danske fodboldkvinder. Tyskerne fortsatte med at presse danskerne i bund, og på bænken viste Lars Søndergaard bekymrede miner. Danske profiler som Pernille Harder og Signe Bruun var forsvundet fuldstændig ud af kampen, og danskerne formåede ikke at komme i nærheden af det tyske felt.

Efter en presset halv time for Danmark, bevægede de rød og hvid-klædte sig endelig op mod tyskernes banehalvdel. Den danske angriber Signe Bruun sendte et fremragende skud afsted med sit målfarlige venstreben. Den tyske keeper fik bolden sendt ud til et hjørnespark, men den danske chance gav tydeligvis et skud selvtillid til danskerne. De efterfølgende minutter formåede Danmark at spille sig ud af det massive tyske pres og fik skabt et par chancer.

De personlige fejl fra danskernes side fortsatte dog, og tyskerne var tæt på at score til 2-0 flere gange i de sidste minutter af første halvleg. Landsholdet har netop haft fokus på at få luget ud i de personlige fejl op til slutrunden – men altså uden held i denne første halvleg ved slutrunden. Trods gode danske minutter hist og her var det tydeligt, at de danske spillere trængte til en pause og nogle taktiske dessiner fra Lars Søndergaard og trænerteamet.

Det totale sammenbrud

Tyskland fortsatte med at lægge pres på danskerne i begyndelsen af anden halvleg, og efter 10 minutter var det tid til at få friske ben på banen. Kathrine Kühl, Nadia Nadim og Mille Gejl blev sat i spil for vende skuden for Danmark.

Men bedst som det danske landshold forsøgte at ændre taktikken med udskiftningerne, viste de tyske spillere atter kynisme. Et tysk hjørnespark endte i panden på Bundesligaens topscorer Lea Schüller, der efter et mistimet indgreb af Lene Christensen kunne heade bolden i mål og fordoble den tyske føring.

Herfra så det ud til at blive en mørk aften for Danmark. Den danske offensiv var stort set ikke-eksisterende. Først efter 20 minutter af anden halvleg spillede Danmark sig til en chance, men Rikke Sevecke sendte bolden over mål på et hovedstød.

10 minutter før slutfløjt øgede Tyskland føringen med en scoring til 3-0. Den danske defensiv lod flere tyske spillere stå fri i feltet efter et frispark og gav Lena Lattwein god plads til at sætte bolden sikkert i mål. Endnu værre blev det, da Alexandra Popp headede bolden i mål til 4-0 i Tysklands favør. Det danske sammenbrud var totalt. I kampens sidste minut blev det danske nederlag kronet med et rødt kort til Kathrine Kühl.

Intet lykkedes for Danmark i det skræmmende store nederlag, og de mange fejl og store huller i den danske defensiv må give panderynker i den danske lejr. Efter nederlaget i første puljekamp bliver det vanskeligt for Danmark at spille sig videre fra puljen, hvor nummer et og to går videre til kvartfinalen.

Danmark spiller næste puljekamp den 12. juli mod Finland.