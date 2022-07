United flyver på træningslejr uden Cristiano Ronaldo

Det bekræfter en talsperson fra Manchester United over for lokalavisen Manchester Evening News.

- Cristiano Ronaldo vil ikke være en del af Manchester United-truppen, der rejser til Thailand og Australien fredag.

- Han har fået fri til at håndtere et familieproblem, siger talspersonen.

Det er planen, at United på tirsdag skal spille mod Liverpool i en testkamp i Bangkok. Derefter rejser Erik ten Hags tropper videre til Australien for at spille tre testkampe mere.

Det er uvist, om Ronaldo i løbet af de to uger, hvor United er i Thailand og Australien, tilslutter sig truppen.