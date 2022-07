Engelske kvinder åbnede EM hjemme med usikker sejr

Et flot opspil endte hos Beth Mead, som flot tog bolden med i feltet og loppede den over den fremadstormende keeper efter godt et kvarter.

Mållinjeteknologien viste, at bolden lige nåede at krydse målstregen.

Ellen White var tæt på at udbygge føringen med hovedet ti minutter senere, og Østrig skulle være glad for, det blev ved et enkelt mål før pausen.

I tillægstiden fik Lauren Hemp en chance i fri position, men Manuela Zinsberger i Østrigs mål fik vippet afslutningen over mål.

Den engelske dominans blev taget med ind i de sidste 45 minutter.