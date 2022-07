Officielt: FCM køber Dreyer fri af Rubin Kazan

- Jeg har vundet Superligaen og pokaltitlen her i klubben, og det er noget, jeg gerne vil prøve en gang til, siger Dreyer til FCM’s hjemmeside.

- Jeg kommer ind med troen på, at vi har et godt hold her i FC Midtjylland, der kan spille med om begge ting i den her sæson, ligesom jeg også forventer, at vi skal deltage i et europæisk gruppespil.