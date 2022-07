Jack Wilshere er fortid i AGF

- Vi ønsker alle at takke Jack for den tid, han har været i AGF. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med ham og opleve ham dele ud af sine erfaringer fra en meget flot og speciel karriere, siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye i en pressemeddelelse.

- Med sin tillidsfulde personlighed og nede-på-jorden-attitude har han gjort et stort indtryk på alle i AGF. Han er blevet en ven af vores klub, og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden og held og lykke med de nye udfordringer, han kaster sig over, siger Bjørnebye.