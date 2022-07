Ny træner fra den kommende sæson er hollænderen Erik Ten Hag, som kender Christian Eriksen fra deres samarbejde i Ajax Amsterdam, hvor Eriksen indledte sin professionelle udlandskarriere i 2008 og var frem til 2013.

»Jeg har set Eriks arbejde i Ajax og ved, hvor detaljeret han og hans stab arbejder hver eneste dag. Det er klart, at han er en fantastisk træner. Efter at have talt med ham og fået kendskab til hans visioner for holdets måde at skulle spille på, er jeg endnu mere spændt på fremtiden. Jeg har stadig store ambitioner, og der er enormt meget, jeg ved, at jeg kan opnå, og dette er det perfekte sted at fortsætte min rejse,« siger Christian Eriksen.

Manchester Uniteds fodbolddirektør, John Murtough, betegner Christian Eriksen som en af de bedste offensive midtbanespillere i Europa.