Ung dansker har forlænget med Brentford og fortsætter i FCN

I første omgang skal han dog optræde for FCN i den kommende sæson. Det gjorde han ligeledes på en lejeaftale i det forgangne forår.

- Foråret overbeviste mig om, at det er det bedste sted for min udvikling, og selv om mit ophold ikke var længere end seks måneder, synes jeg, at jeg og holdet tog nogle store skridt, siger Mads Bidstrup til FCN’s hjemmeside.

- Så da jeg fik muligheden for at tage næste sæson med, var jeg faktisk ikke i tvivl. Spillestilen og træningstilgangen passer rigtig godt til mig, så jeg har følelsen af, at jeg kan gå direkte i gang med arbejdet.