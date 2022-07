City-ejere køber italiensk fodboldklub

I 2019 gik klubben konkurs og blev tvangsnedrykket til den fjerdebedste række, men er altså hurtigt rykket op igennem rækkerne igen.

Nu er målet tilbagevenden til Serie A inden for ”de næste år”, hvor klubben senest var fra 2004 til 2017.

- Det er ambitiøst, men denne klub har brug for Serie A. Det bliver ikke nemt, for vi får brug for hårdt arbejde, siger Ferran Soriano, administrerende direktør for City Football Group, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I forvejen ejer City Football Group flere klubber ud over Manchester City. Det gælder blandt andet Melbourne City FC, amerikanske New York City FC, indiske Mumbai City FC og franske Troyes FC.