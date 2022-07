Fifa indfører semiautomatisk offside til VM i Qatar

Der bliver hele tiden lavet nye ændringer for at gøre fodbold bedre og mere effektivt. Fredag løftede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sløret for den seneste ændring.

Fifa vil benytte ”semiautomatisk” offside-teknologi til VM i Qatar.

Det skriver BBC.

For at teknologien kan virke, bliver der sat en chip ind i kampboldene. 12 offside-kameraer vil desuden blive placeret på hver af de stadioner, som danner ramme for VM.