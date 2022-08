Bliver Ryan Giggs det næste faldne idol i fodboldverdenen?

Nu – otte år efter at han lagde støvlerne på hylden – trækker Ryan Giggs igen overskrifter. Men denne gang er ordlyden noget mere dyster.

Mandag begyndte en længe ventet retssag i retten i Manchester, hvor den tidligere fodboldstjerne står anklaget for at have udøvet vold mod sin tidligere kæreste Kate Greville og dennes søster, Emma. Samtidig anklages Giggs for at have truet, chikaneret og manipuleret ekskæresten.