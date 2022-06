Det er dog aldrig blevet til ret meget spilletid i den tyske bundesligaklub. Primært fordi Poulsen har brugt de seneste år på at være udlejet.

I januar 2020 blev han lånt ud til østrigske Austria Wien. Det gjorde han også i foråret 2021. I den netop overståede sæson var Poulsen udlejet til FC Ingolstadt i den næstbedste tyske række.

- Andreas’ talent er indiskutabelt, og vores fælles mission er nu at få kickstartet hans karriere til gavn for AaB og til gavn for Andreas selv, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.