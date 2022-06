- Det er vemodigt at tage afsked, for jeg har haft så mange store oplevelser her.

- Jeg har spillet europæisk, vundet mesterskabet, fået debut på A-landsholdet og udviklet mig meget, og med mesterskabet, vi sikrede os, synes jeg også, at timingen er rigtig nu for mig.

- Det var vigtigt for mig, at jeg var med til at sikre klubben den titel, inden jeg tog videre, siger Jens Stage til klubbens hjemmeside.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen oplyser, at der også har været interesse for Jens Stage i de to seneste transfervinduer, uden at det medførte et salg ved de lejligheder.