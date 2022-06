Varieret modstand styrker god følelse i landsholdstruppen

- Først og fremmest fik vi en fantastisk oplevelse med de mange tilskuere, og fodboldmæssigt lykkedes vi med mange ting, siger Stine Larsen og uddyber.

- Vi er særligt glade for, at vores pres sad så godt, som det gjorde. Det har vi ikke kunnet øve os så meget på i kvalifikationen, siger hun med henvisning til, at Danmark har domineret mange af sine kampe i det seneste år meget tungt.

- Det defensive arbejde fungerede rigtig godt, så det skal vi holde fast i, for det får vi brug for ved EM, siger Stine Larsen.

Danmark skal ved EM møde de meget stærke nationer Tyskland og Spanien. Her kan danskerne komme under hårdt pres, og den følelse fik de en snert af mod Brasilien, selv om det endte med en sejr på 2-1.