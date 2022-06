DBU-boss har blandet oplevelse i Qatar: Ændringer skal ske nu

- Vi har givet klart signal om, at det skal op at stå hurtigst muligt, siger Jakob Jensen og fortæller, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har varslet, at dialogen med Qatar om sådan et center er afsluttet inden for tre uger.

DBU fortsætter altså sin ofte omtalte kritiske dialog for at ændre på de store linjer, men der bliver også fejet for egen dør, som direktøren udtrykker det.

- Amnesty anbefaler, at man sørger for, at de leverandører, man gør brug af under VM, lever op til grundlæggende menneskerettigheder, siger Jakob Jensen, som afslører, at man er langt i dialogen med et hotel til landsholdet under VM.

- Vi har fået indsigt i deres papirer, og vi har set de steder, hvor deres medarbejdere bor. De har åbnet bøgerne for os og gjort nogle ting, der betrygger os i, at det er et sikkert sted at vælge, siger Jakob Jensen, som dog ikke har sat sin signatur på en kontrakt endnu.

Derudover er der stor fokus på homoseksuelles rettigheder. I maj afdækkede DR, NRK og SVT, at tre hoteller tilknyttet Fifa i Qatar afviste at indkvartere homoseksuelle par. Det er der blevet slået ned på.

- Vi har set, hvordan Fifa reagerer meget skarpt for at sikre, at alle er velkommen. Det gælder også i forhold til sikkerhed på gaderne og i forhold til at bære regnbueflag, siger Jakob Jensen.

- Vi har fået indsigt i, hvordan de hernede træner antidiskriminationsarbejdet med politiet og sikkerhedsvagter. Helt konkret laver de rollespil og alt muligt andet for at give en grundlæggende accept af, at man skal have lov til at være anderledes, siger Jakob Jensen.

Han slår desuden fast, at man arbejder på at sikre længerevarende forbedringer og erstatninger til pårørende til døde migrantarbejdere og migrantarbejdere, der er blevet krænket, så ”det ikke bare er et plaster, der virker under VM”.