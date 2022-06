FC Nordsjælland har solgt offensivprofil til Brighton

- Simon har været en profil for os i den seneste sæson, og vi kommer til at savne ham både på banen og i omklædningsrummet. Det betyder, at de næste i rækken skal træde frem og vise, at de er så klar, som vi tror på, at de er.

- Det er rigtig meget potentiale i truppen, og Simon har på kort tid vist vejen – nu glæder vi os til at følge ham ude i Europa på et nyt eventyr, siger FCN’s sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

20-årige Adingra kom til FC Nordsjælland fra klubbens akademi i Ghana i januar 2020.