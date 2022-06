Danmarks fodboldkvinder besejrede Brasilien i rekordkamp

Efter en lovende indledning var det som om, at scoringen og den efterfølgende jubel gjorde de danske spillere endnu mere sultne for at bevise sig i holdets første optræden nogensinde i nationalarenaen.

De næste 20 minutter bølgede angrebene ned mod det sydamerikanske mål, og det var lidt et under, at føringen ikke blev udbygget. Men afslutningerne manglede den sidste kvalitet.

Selv om Brasilien ikke har helt samme status på kvindesiden som hos mændene, rangerer holdet dog trods alt foran Danmark som nummer ni i verden. Danmark er nummer 15.

Kvaliteten kunne anes i glimt, og det blev da også til nogle giftige brasilianske kontraer i minutterne frem mod pausen.

De første tegn på tunge ben på det danske hold kunne anes, da Sanne Troelsgaard i et fremløb lagde bolden skråt bagud til en presset Signe Bruun, der var nem at pille bolden fra.