AZ Alkmaar henter dansk angriber i Italien

I stedet har han med skiftende succes været udlejet til andre klubber. I den forgangne sæson bidrog han med 11 mål og 6 assist i 33 kampe for hollandske RKC Waalwijk.

- AZ er en stor klub i Holland og derfor også for mig. Dette er et stort skridt i den rigtige retning for mig, siger Odgaard til hjemmesiden.

Odgaard fik som teenager et mindre gennembrud for Lyngby Boldklub i Superligaen, hvilket fik italienske Inter til at købe ham i 2017.

Siden gik turen til Sassuolo, og derfra var han udlejet til Heerenveen, Lugano, Pescara og senest altså Waalwijk.