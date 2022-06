Fodboldkvinder plantede ny milepæl foran rekordmange fans

Sanne Troelsgaard fik debut på landsholdet to år senere i 2008, og hun er den, der har spillet klart flest kampe på det nuværende landshold.

Hun har oplevet, hvordan kvindefodbolden og især landsholdet har vundet mere og mere opmærksomhed, mens hun har været blandt de udvalgte.

Den første helt store milepæl blev plantet med EM-sølvet i 2017, og Troelsgaard mener, at der bliver banket en ny i Parkens græs fredag.

- Jeg er megastolt af det, vi har opnået, og det, vi er i gang med.

- Når jeg ser på de unge, tænker jeg: ”Hold kæft, de har en lys fremtid.” Jeg er stolt af, at jeg har været med til at bygge det her op, og at jeg heldigvis stadig er en del af det, siger hun.