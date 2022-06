Kontraktløs AaB-profil skifter til ungarsk mesterklub

- Der er naturligvis mange overvejelser i spil, når jeg skal lave sådan et skifte, men efter at have besøgt klubben, er jeg ikke i tvivl om, at det er helt perfekt.

- Det er en storklub, jeg kommer til. Jeg har fået en fin kontrakt, og min familie kan flytte med til en dejlig by, så hele pakken er perfekt for os, siger Rasmus Thelander til nordjyske.dk.

Den 30-årige forsvarer havde kontraktudløb i AaB. Tidligere i karrieren, mellem sine to kontraktperioder i den nordjyske klub, har han været på en rundtur i europæisk fodbold.