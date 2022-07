Louka Prip i AaB, Nicolai Vallys i Silkeborg og Christian Sørensen i Viborg. Tre spillere, der uventet for mange bragede igennem i Superligaen sidste sæson, og hvis præstationer givetvis kan inspirere andre. For selv om man ikke har et stort navn, en flot baggrund på diverse landshold og har været omkring mindre klubber, inden man er havnet i Superligaen, kan det lade sig gøre at markere sig i landets bedste fodboldrække. Vi har kigget nærmere på fire spillere, der kan overraske i den kommende sæson.