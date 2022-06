Viborg har købt succesfuld lejesvend fri af schweizisk klub

- Vi er ekstremt glade for, at det er lykkedes at få Nicolas på en permanent aftale. Det har været en topprioritet for os for at fastholde kontinuiteten på den position frem mod den svære anden sæson i Superligaen, siger Fredberg.

Nicolas Bürgy har underskrevet en kontrakt, der kan holde ham i domkirkebyen frem til sommeren 2025.

Han nåede at spille 15 kampe og score to mål for Viborg i forårssæsonen, hvor klubben sikrede sig deltagelse i Conference Leagues kvalifikationsturnering.

- Jeg er rigtig glad for at være i klubben, hvor jeg har fået en vigtig rolle med masser af ansvar, og det er vigtigt for mig og min karriere.