Over en million billetter er solgt til VM i Qatar

1,2 millioner billetter er blevet solgt til VM-slutrunden i Qatar senere på året. Det meddeler arrangørerne onsdag.

Det er første gang, at der er blevet offentliggjort et antal af solgte billetter til verdensmesterskabet.

- Jeg tror, at der er solgt 1,2 millioner billetter allerede. Så folk køber faktisk billetter og glæder sig til at komme, lyder det fra Hassan Al Thawadi, der er chef for Qatars VM-komité.