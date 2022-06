Brøndby-fans protesterede i bekymring over investor

Her mødte et trecifret antal Brøndby-fans op for at protestere mod et eventuelt salg af klubben til amerikaneren David Blitzer.

Samme aften sendte den store fanfraktion Alpha et åbent brev ud på sydsidenbrondby.dk:

- Der er i øjeblikket mange spekulationer omkring et salg af vores elskede fodboldklub Brøndby IF, der meget vel kan være på vej på udenlandske hænder.

- Vi er meget bekymrede over den udvikling og over, at det kan blive en realitet for vores klub, indledes det.

Fraktionen peger på, at der både i Danmark og i udlandet er mange eksempler på, at dårlig ledelse ødelægger fodboldklubber efter overtagelser.